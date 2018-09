Ultimo aggiornamento: 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Altra mattinata ad alta tensione per la sanità reatina. Dopo il blocco dei computer al Centro unico di prenotazione, registratosi nella giornata di ieri, questa mattina la confusione l'ha fatta da padrone al laboratorio analisi dell’ospedale de Lellis di Rieti.Nell'ordine, dapprima non ha funzionato la macchinetta che rilascia i numeri, poi è andato in tilt il computer. Il tutto ha creato disagi e ritardi tra gli utenti. Tanto che alle 9,15 - dopo 1 ora e 45 minuti - una tra le pazienti in attesa è stata costretta a ricorrere, per le analisi che le servivano urgentemente, a un laboratorio esterno privato. Pagando, chiaramente.Problemi sono stati inoltre di nuovo segnalati al Cup e al centro trasfusionale.Il blocco dei computer all'interno del sistema operativo informatico della Asl di Rieti sta purtroppo diventando una costante. Forse, sarà il caso che l'azienda sanitaria intervenga sulla ditta fornitrice.