RIETI - «Continuiamo a sognare e a goderci questo momento bellissimo, nonostante tutto e nonostante la sfortuna che ci perseguita». Faccia rossa e gola ancora in fiamme, il presidente Giuseppe Cattani si gode la vittoria di tutti i record in serie A2 della sua storia alla guida della Npc. Una vittoria contro tutti e tutto, anche contro la sfortuna. «Forse dobbiamo espiare qualche colpa – scherza il presidente – perché nonostante abbiamo perso 3 stranieri per infortuni gravi in pochi mesi. Ci godiamo questa vittoria, ottenuta nonostante abbiamo rimesso gli avversari in gara più volte. Abbiamo vinto senza uno straniero, uscito di scena dopo appena 30”, senza Nikolic e con Bonacini che ha giocato con infiltrazioni. Noi ci stiamo, siamo qui e, come abbiamo fatto dall’inizio, ci crediamo fino alla fine. Vediamo dove arriveremo, una partita alla volta. Non ci tiriamo indietro e andiamo avanti». Dichiarazioni che sono una festa e che fomentano un pubblico letteralmente in visibilio. «E’ stata un battaglia. Io credo di aver finito gli aggettivi per questi ragazzi». E’ stravolto ma felice il coach Alessandro Rossi. Arriva in sala stampa dopo un supplementare, dopo una partita che sembrava persa più volte e che è stata vinta all’ultimo secondo del supplementare. «E’ stata una battaglia – ripete il coach - l’ennesima di questo campionato. Io credo di aver finito gli aggettivi per questi ragazzi. Reagire così alla perdita di un compagno e fare una partita magari non perfetta, ma senza mai abbassare la tesa, ci rende orgogliosi come staff e come città. Rende orgogliosi anche gli stessi ragazzi e devo ringraziare tutti per lo sforzo che hanno fatto. Abbiamo commesso tanti errori, ad esempio concedendo un tiro aperto a Blizzard nel tempo regolamentare e nei supplementari. Purtroppo capita, ma la partita ci ha restituito quello che ci ha tolto contro l’Eurobasket: lì mancammo 3 volte il tap in della vittoria, qui abbiamo vinto con il canestro di Bonacini». Un pensiero il coach lo ha riservato ad Adegboye e ad Ottorino Pasquetti (il giornalista è stato ricordato prima della palla a due), poi ha proseguito nell’analisi della gara e degli ultimi secondi, a partire dal tecnico fischiato a Tomasini, fino alla difesa su Blizzard dopo il libero. «Nel finale ci sono state proteste eccessive di Tomasini – ha detto il coach - che ha subito detto di aver esagerato. Forse dovevamo gestire meglio quel momento, ma ci sta vista la carica emotiva. Nell’ultima azione, col canestro del libero di Blizzard avevo detto di difendere e loro hanno trovato spazio per tiro. Ci è mancato quello difensivamente, un po’ in tutto la gara dove abbiamo concesso troppi tentativi da fuori. Non era facile difendere meglio, avendo avuto problemi di falli. Questa cosa ci ha condizionato, però dovevamo essere più bravi a leggere le loro intenzioni. Loro sono stati bravissimi a capire questa nostra difficoltà». La classifica dice Rieti seconda a 4 punti dalle terze. Per un breve momento, con Roma che perdeva a Casale, Rieti è stata anche capolista. Il coach non ci bada e guarda avanti: «Mi fa piacere aver conquistato questi due punti, soprattutto per come si era messa all’inizio. Ci mancava Nikolic, Bonacini non doveva giocare, Carenza aveva un problema. A Latina andiamo con lo spirito giusto e cercheremo di fare la nostra partita. Anche all’andata avevamo problemi fisici e ci proveremo con entusiasmo»