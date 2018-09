LA PARTITA

RIETI - La Zeus Energy Rieti incassa la terza sconfitta consecutiva interna in amichevole precampionato. Gli uomini di coach Rossi cadono per 71-80 contro Roseto, ma il risultato è l’ultima cosa che interessa ai tifosi e alla società. I reatini escono letteralmente con le ossa rotte dal Memorial Gasperini, con JJ Frazier finito in ospedale per una sospetta frattura al setto nasale dopo meno di 5’ di gioco, mentre Federico Bonacini ha dovuto lasciare il campo sempre nel corso del primo periodo per una lieve distorsione alla caviglia destra.I sorrisi arrivano sul fronte mercato, con la chiusura dell'ingaggio di Aleksa Nikolic e la conferma di Bobby Jones che dovrebbe arrivare in nottata. Tornando agli infortuni, in entrambi gli episodi è stato protagonista l’ex Foresta Rieti, oggi a Roseto, Rodriguez. L’abruzzese ha prima impattato in maniera fortuita contro Frazier lottando a rimbalzo, con l’americano di Rieti che ha avuto la peggio ed è stato portato in ambulanza al de’ Lellis per accertamenti. Pochi minuti dopo lo stesso Rodriguez ha sgambettato involontariamente Bonacini lanciato in contropiede facendolo finire a terra e costringendolo a lasciare il campo. Con i due play fuori, in cabina di regia è andato il baby Leonardo Berrettoni che ha retto benissimo il campo.La gara era cominciata in maniera equilibrata, con Rieti in campo con Frazier, Tommasini, Toscano, Carenza e Gigli. La coppia di guardie italiane ha dato subito una positiva spinta, contribuendo al primo allungo reatino sul 20-15 dei primi 10’. Nel secondo quarto si abbassano i ritmi dell’incontro, con Rieti che riesce a restare avanti nonostante Roseto provi più volte ad allungare. A due giri di lancette dall’intervallo lungo gli abruzzesi mettono il naso avanti grazie ai punti di Bushati e Person, portandosi sul 31-29, ma Rieti trova un paio di buoni canestri da sotto e va al riposo sul 34-31. L’avvio di ripresa è tutto di marca rosetana, con gli ospiti che trovano continuità con Rodriguez: l’ex reatino, che chiuderà a quota 23, segna da fuori e fa segnare i compagni, in particolare Pierich e Bushati, portando i suoi fino al +11 (39-50) di metà periodo.La Npc non ci sta e comincia a macinare gioco, trovando punti importanti con Toscano e Carenza che portano lo svantaggio sotto la doppia cifra. Si lotta in avvio di ultimo periodo, con Rieti che trova nel solito Casini l’uomo del riscatto: l’argentino infila un paio di canestri importanti, seguito da Tomasini (entrambi raggiungono in doppia cifra Toscano) e si arriva a 5’ dalla fine sul 60-68. Nel momento del massimo sforzo Bushati trova la bomba del 60-71, ma Tomasini replica con un’altra tripla che tiene in vita Rieti, ma non basta per evitare la sconfitta con la gara che finisce 71-80.Zeus Energy Rieti: Berrettoni 3, Tomasini 14, Casini 13, Toscano 16, Gigli 6, Carenza 12, Frazier 5Roseto: Person 7, Rodriguez 23, Penè 3, Eboua 6, Sherrod 8, Akele 10, Pierich 9, Bushati 14La partita e il risultato sono diventati un puro accessorio in una serata da incubo per tutta la Npc. Due infortuni in meno di 10’ di gioco sarebbero già abbastanza per mandare in depressione chiunque. Se poi ci si mette che a finire ko sono stati i due play della squadra e che uno dei due è l’unico americano attualmente a disposizione di una squadra che non avrà un altro colored per l’esordio casalingo, ecco che si capisce perché ad un tratto il presidente Giuseppe Cattani aveva la faccia di chi si trovava di fronte alle porte dell’Inferno spalancate. Quella di domani non sarà una domenica di relax per tutto il gruppo Npc, che dovrà capire l’entità dei danni.Dal de Lellis non sono ancora arrivate buone notizie sul conto di JJ Frazier e sembra confermata la frattura del setto nasale. La speranza in casa amarantoceleste è che non si debba ricorrere ad un intervento chirurgico. In ogni caso il giocatore non potrà allenarsi regolarmente nei prossimi giorni e, qualora ce la facesse ad essere in campo domenica, dovrà sicuramente usare una maschera protettiva. Sul fronte Bonacini sembra esserci un po’ più di ottimismo, anche perché il giocatore sembrava più tranquillo dopo lo spavento iniziale: per lui sembra confermata una lieve distorsione alla caviglia destra, ma è chiaro che sarà necessario attendere un paio di giorni e un eventuale esame diagnostico per capire l’entità del danno.Notizie positive arrivano dal fronte mercato, con l’ingaggio ormai definito di Aleksa Nikolic. Il serbo ex Treviso sarà annunciato ufficialmente a brevissimo, andando a chiudere la casella lasciata scoperta da Nenad Simic. In nottata dovrebbe essere definita anche la questione Bobby Jones: l’accordo con l’americano è chiuso ed ora si lotta solo contro la burocrazia. I tempi sono strettissimi, ma la società spera di avere tutti i documenti pronti tra lunedì e martedì, così da poter consentire all’americano di partire da Los Angeles e arrivare in Italia entro la mattinata di giovedì e poterlo tesserare in tempo utile per inserirlo nel roster e schierarlo domenica nella prima di campionato contro Biella.Un insieme di variabili che mette il coach Alessandro Rossi alle prese con un vero e proprio rebus formazione. Guardando all’ipotetico quintetto titolare, al momento sono disponibili Tomasini, Toscano e il capitano Angelo Gigli. In caso di assenza di Frazier, si spera di avere Bonacini al top per la cabina di regia, mentre per lo spot di 4 si apre un ventaglio di ipotesi: se Jones non dovesse essere in squadra, in campo dovrebbe andare Giovanni Carenza dal primo minuto, oppure potrebbe essere “sacrificato” Toscano inserendo dal primo minuto Casini per poi adattare la squadra nel corso dell’incontro. Tutti discorsi ipotetici, che potranno cominciare ad avere un senso nelle prossime ore, quando si comincerà a ridurre il ventaglio delle incognite.