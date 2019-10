© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Parte il 6 ottobre con l’itinerario “Amatrice, le frazioni e le cascate” la nuova edizione dell’iniziativa “La Terra dei Cammini” realizzata dalla Camera di Commercio di Rieti in collaborazione con l'Azienda Speciale Centro Italia Rieti nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”. Il calendario di appuntamenti de “La Terra dei Cammini”, finalizzato a promuovere le bellezze naturalistiche locali, prevede 5 itinerari da domenica 6 ottobre a sabato 14 dicembre 2019 progettati in collaborazione con i Comuni di Rieti, Amatrice, Ascrea, Pescorocchiano, Micigliano, Borgorose, Rivodutri e la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia.Accompagnati da guide esperte, ad ogni camminatore sarà garantita una copertura assicurativa, accessi gratuiti ai luoghi di interesse e piccole degustazioni per promuovere le prelibatezze del territorio.Il programma completo è visionabile al link http://www.ri.camcom.it/P42A3832C202S173/LA-TERRA-DEI-CAMMINI---2019.htmLa partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria. Le adesioni sono a numero chiuso e verrà data precedenza ai residenti fuori provincia al fine di promuovere le eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche della provincia di Rieti al di fuori dei confini locali.«Si tratta di una iniziativa camerale che si è consolidata negli anni e molto attesa, come abbiamo potuto verificare dalla continua crescita del numero di adesioni», spiega il Presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini.«Quest’anno – illustra il Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti e Digital Leader del Pid camerale, Giancarlo Cipriano – oltre ad un ampliamento territoriale rispetto ai tradizionali itinerari legati ai “Cammini”, stiamo sperimentando con grande successo una promozione attraverso i social network, che sta portando importanti riscontri, in particolare in relazione all’obiettivo che ci siamo dati quest’anno, ossia raggiungere potenziali visitatori provenienti da fuori provincia. Sono tantissime le adesioni che ci stanno arrivando soprattutto da Roma e dall’Umbria e questo è un segnale che testimonia la forte attrattività turistica del nostro territorio”»Per ogni informazione è possibile scrivere a turismoecultura@ri.camcom.it oppure contattare via whatsapp il numero 348/1204421 o visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/terracamminirieti/