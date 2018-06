di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi l’Atletica Studentesca Milardi partirà alla volta di Modena dove nel fine settimana saranno messi in palio gli scudetti assoluti di squadra. Il campionato di società partito a maggio con le qualificazioni alle finali nazionali, ha visto al termine di queste qualificarsi per la finale più ambita entrambe le formazioni della Studentesca al femminile ed al maschile. Lo scorso anno le ragazze erano andate vicine alla vittoria con il secondo posto mentre i ragazzi erano scesi dal podio che da qualche anno frequentavano abitualmente. Quest’anno a Modena il settore femminile avrà una nuova opportunità per riportare a Rieti uno dei pochi trofei che manca nella bacheca delle vittorie del sodalizio reatino. Forte la squadra femminile con tante azzurre in gara, da Maria Benedicta Chigbolu che correrà i 200 a Maria Enrica Spacca nei 400 alla capitana della squadra Valentina Aniballi nel disco. Ritorno importante last minute per Roberta Bruni nell’asta dopo l’infortunio e ritorno alla finale cds in maglia rossoblu per Giulia Martinelli. Nella velocità spazio a Jessica Paoletta e alla giovane Gherardi che verrà schierata nelle staffette con gli ostacoli che vedono una delle atlete più in forma, Giulia Latini. Mezzofondo giovane con Lucrezia Adamo, medaglia di bronzo agli ultimi campionati Italiani di Rieti allievi, Flavia Ferrari e Livia Caldarini anche lei medaglia d’oro a Rieti. Non poteva mancare anche l’altra veterana Maura Mannucci nell’alto. Al maschile lo scorso anno si era arrivati al quarto posto con una grande rimonta. Quest’anno la squadra potrà contare come sempre sul capitano Simone Falloni nel martello e sull’altro grande lanciatore Sebastiano Bianchetti. Torna dopo il 2013 in finale nei cds con la maglia della Studentesca anche Andrew Howe iscritto nei 200 metri. Nel mezzofondo torna Mohad Abdikadar dopo lo splendido personale corso al Golden Gala mentre assente sarà l’altro big Daniele Cavazzani nel triplo sostituito comunque dal forte Samuele Cerro. Il reparto salti vanterà anche il reggino Gabriele Chilà, medagliato agli ultimi campionati del mediterraneo under 23. Negli ostacoli non al meglio Trgovcevic, correrà Simone Poccia

