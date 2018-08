di Lorenzo Bufalino

RIETI - Il periodo estivo e le poche gare in programma dopo il campionato Europeo assoluto di Berlino che ha visto purtroppo le zero medaglie per gli atleti reatini, non affievolisce la voglia dell'Atletica Studentesca Milardi che punta alla fase finale della stagione. Tra settembre e ottobre la formazione rossoblu andrà a partecipare ad altre importanti manifestazioni, dai campionati Italiani assoluti di Pescara del 7 e 9 settembre alle sentite gare di società per allievi e under 23, all'evento organizzato proprio a Rieti del Criterium nazionale categoria cadetti dal 5 al 7 ottobre.



Le gare di società sono state sembre l'ambizioso obiettivo dei programmi annuali dello staff tecnico rossoblù che insieme ai propri atleti negli anni ha riportato nel capoluogo sabino più di 30 scudetti tra pista e cross nelle varie categorie. Quest'anno sono arrivati gli ultimi due titoli, i più belli e più difficili da far propri, quelli assoluti. A Modena le due formazioni rossoblù sono entrare nella storia riuscendo a vincere gli scudetti sia al maschile che al femminile, cosa riuscita solo più di 50 anni fa da una società di Roma. Scudetti tanto voluti ma neanche tanto cercati vista la filosofia che dal 1975 contraddistingue la Studentesca Milardi che rivolge il suo impegno soprattutto al settore scolastico e giovanile.



Due giorni storici quelli di Modena ed importanti che permetteranno alla Studentesca di partecipare il 25 e 26 maggio 2019 alla Coppa Campioni per club, rassegna in cui si sfideranno le squadre vincitrici dei titoli nazionali per club d'Europa. Per la Studentesca che difenderà i colori dell'Italia, sarà la quattordicesima volta nella competizione ma la prima a livello assoluto. La prima fu a Vezsprem nel 1998 quando furono i ragazzi della formazione maschile under 20 a scendere in pista con i parietà di tutta Europa.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA