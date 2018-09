di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri sera, sabato 15 settembre, dopo le gare della seconda fase regionale del campionato di società allievi, si è svolta allo stadio Raul Guidobaldi la festa scudetto dell'Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi. Due giornate storiche quelle del 23 e 24 giugno dove gli atleti rossoblù erano riusciti nell'impresa di fare doppietta di titoli che permetterà alla formazione reatina di partecipare il prossimo anno alla coppa campioni.



Una grande cena in famiglia, perché di famiglia si è sempre parlato quando si nomina l'Atletica Studentesca da oltre 40 anni. Tra un Davide Re, atleta delle Fiamme Gialle tre volte campione Italiano a Pescara allenato da Chiara Milardi, che posizionava tavoli e posate e giovani della squadra che portavano cibo ai tavoli, è stata grande la festa a cui hanno partecipato tanti degli atleti che hanno reso possibile questo sogno e anche tante autorità tra Comune e Regione.



Questo in segno della vicinanza che in questo momento hanno nei confronti del sodalizio reatino in un lavoro di coppia che porterà verso l'organizzazione dei campionati Europei del 2020. Per il Comune era presente il consigliere con delega allo sport Roberto Donati, grande ex atleta della Studentesca, mentre per la Regione erano presenti l'assessore Claudio Di Berardino e il consigliere Fabio Refrigeri. La presenza di quest'ultimo è stata molto gradita dal presidente della Studentesca Giuliano Casciani, che ha ringraziato i grandi sforzi che la Regione ha messo in campo per questa grande realtà di Rieti che da anni è realtà in Italia e nel mondo.

