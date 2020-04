© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La sindaca di Poggio Nativo, Veronica Diamilla, accoglie l’appello dei genitori di Mirko, il ragazzo di 16 anni residente a Osteria Nuova che il 5 marzo ha rischiato di perdere una vita per un improvviso arresto cardiaco, sulle cui cause ora la famiglia e i medici stanno indagando.Adesso Mirko sta bene ma dopo quella terribile esperienza, la mamma Francesca e il papà Amilcare hanno deciso di sensibilizzare i sindaci sabini proponendo ai sindaci di Frasso, Toffia, Poggio Moiano, Castelnuovo di Farfa, Scandriglia e Poggio Nativo affinché si attivino, insieme, per riuscire a trasformare il campo sportivo di Osteria Nuova-Frasso in pista di atterraggio notturno per elicotteri. Così che tutti abbiano la possibilità di salvarsi grazie a soccorsi tempestivi.La proposta lanciata da ieri attraverso le colonne de Il Messaggero.it/RIETI è stata accolta con entusiasmo dalla sindaca Veronica Diamilla che si è detta disponibile a promuovere l’iniziativa nelle sedi istituzionali.“Dobbiamo raccogliere l’appello dei genitori di Mirko – sostiene Diamilla - perché ciò che è accaduto qualche settimana fa a questo nostro ragazzo può accadere a tutti noi! In simili tragici momenti la rapidità dei soccorsi è l’unica cosa che conta e che può salvare una vita. Viviamo un momento complicato, in cui piccole amministrazioni come le nostre si trovano a gestire una difficile emergenza sanitaria e una complicata ripartenza socio-economica nei prossimi mesi, ma mi farò promotrice non appena possibile di un incontro tra i sindaci di zona per discutere e realizzare questa importante proposta”.