LA STORIA

RIETI - Al 52 di Via Roma, sabato scorso si è festeggiato un novantesimo. A spegnere le onorevoli candeline è stato il negozio Fosso. A Rieti da ben tre generazioni, il punto vendita si annovera tra gli storici esercizi commerciali del centro della città, che sebbene con maggiore fatica negli ultimi anni da tutta l'aria di voler resistere e continuare ad offrire bellezza, accogliendo i clienti con professionalità e garbo.Tutto iniziò nel 1927 ai primordi della neonata provincia reatina, quando il primo Fosso che arrivò fu Silvio, trasferitosi da Maria Capo Avetere per aprire "La Città di Milano", un vetrina attraente di abbigliamento e giochi per la città.Dopo aver convissuto col fascismo ed essere resistito alla seconda guerra mondiale e alle razzie tedesche nel centro storico, di cui mantiene memoria Flavio Fosso, il fortunato nome dell'attività rimase fino al 1987, per divenire poi "Willford", e infine "Fosso" di oggi. E proprio tra i vari restauri, nella gestione della seconda generazione il negozio ha restituito la folgorante raffinatezza dei suoi interni. Di antica proprietà della curia, in origine sala di un maestro di coro, il soffitto e le pareti affrescate mostrano fasci dorati, simili secondo Maria Laura Fosso a quelli presenti a San Rufo, presumibilmente opera dello stesso gruppo di restauratori anonimi di epoca Ottocentesca, come rivela il ritratto di Rieti in un tondo del soffitto rispondente all'immagine della città resa dai dipinti del Grand Tour.Dagli antichi fasti il negozio ha vissuto dal 2014 in poi, come tutto il centro storico del resto, le conseguenze della crisi mortale dell'economia globale poi aggravatesi nella fase del post-terremoto. Nonostante ciò conserva spirito e entusiasmo, dimostrato dalla caparbietà che lo contraddistingue e apprezzato per questo da amici, negozianti e clienti storici che anche sabato si sono uniti ai festeggiamenti.