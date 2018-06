Rieti, la Lilt da Borbona a Montelibretti

di Fabiana Battisti

RIETI - Anche Borbona entra nella famiglia Lilt Rieti. È stata sottoscritta infatti la recentissima convenzione tra LILT- Lega italiana per la lotta contro i tumori- di Rieti e l'Amministrazione Comunale. Il primo frutto dell'accordo è stata l'assemblea pubblica di presentazione delle iniziative legate alla Prevenzione delle malattie oncologiche, ospitata nell'aula magna dell'ex scuola Domenico Lopez.



L’incontro, presieduto dal sindaco Maria Antonietta Di Gaspare, ha visto la partecipazione del vice sindaco Ezio Focaroli, dell’assessore ai Servizi Sociali, nonché organizzatore dell'assemblea, Maurizio Pasqualucci, il consigliere comunale di Posta, Paola Angelini e l’ex sindaco di Borbona, Fabrizio Di Muzio, tra il pubblico.



La Lilt, per voce del presidente Enrico Zepponi affiancato dal vice Flavio Fosso, ha ricordato le iniziative portate avanti dalla Sezione reatina sia nel capoluogo che in Sabina. Chiara la soddisfazione, palesata da Zepponi, rispetto alla possibilità offerta dall’Amministrazione borbontina di allargare la zona operativa nella valle del Velino interessando anche gli altri comuni del territorio. L’assemblea quasi al completo al femminile si è conclusa dopo un ampio dibattito, sintomo del diffuso interesse.



Ma la famiglia Lilt non si limita a Borbona. È giunta infatti ad estendere le sue larghe maglie oltre i confini reatini. Montelibretti, provincia romana ma dal puro animo sabino, entra infatti ufficialmente nell'ambito delle attività della Lilt Rieti.



Come auspicato dall'ultimo coordinamento regionale i territori dialogano e fanno corpo comune per una Lilt sempre più viva e capillare. Nel caso specifico romano, molto si deve all'input impresso dall’assessore alla Sanità di Montelibretti, Claudia Montanari, per l'incontro, ambasciatore dell'inserimento del comune nella sezione reatina, avvenuto tra il sindaco, Luca Branciani, il socio Franco Vecchi e il presidente della Sezione provinciale Enrico Zepponi con il vice Flavio Fosso.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA