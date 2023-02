La Kienergia sfoltisce la rosa: addio a Ruben Zugno che potrebbe finire a Nardò

RIETI - Si separano le strade della Kienergia Npc Rieti e di Ruben Zugno. La società poco fa ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il playmaker.

«La Npc Sporthub comunica di aver rescisso consensualmente in data odierna l’accordo con l’atleta Ruben Zugno. La società augura a Ruben le migliori fortune per il prosieguo della sua stagione»: questo il testo dello stringato comunicato diffuso dagli amarantocelesti.

Il playmaker dovrebbe accasarsi a Nardò, squadra impegnata nella lotta play off nel girone rosso di serie A2. Il taglio del giocatore siciliano era nell'aria da tempo: arrivato a Rieti come regista titolare, era finito fuori dal quintetto dopo una serie di prestazioni sottotono e fatale è stata l'ultima sconfitta interna con Trapani. Pur giocando una buona gara e propiziando il recupero quando i siciliani avevano allungato, Zugno non era poi riuscito ad incidere nella seconda parte di gara, commenttendo un paio di errori banali.