La Kienergia perde a Roseto 75-60. Abruzzesi implacabili al tiro pesante, Amoroso uomo partita con 25 punti

RIETI - La Kienergia Rieti perde la testa a Roseto, uscendo sconfitta per 75-60 nel match che valeva l'allungo alla guida del girone C di serie B.

Gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli reggono comunque alla grande contro una delle corazzate del campionato, con gli abruzzesi che vincono grazie ad una prova magistrale al tiro da 3: 17/43 complessivo con un 7/7 in meno di 3' nel terzo periodo nel segno di Valerio Amoroso. L'ex Montegranaro è stato il killer della Npc, con un 4/4 da 3 proprio nel terzo periodo e, in generale, con 25 punti in 30' in campo. Rieti è restata in partita benissimo per oltre metà gara, ricucendo lo strappo del 21-14 dopo 10' e andando a riposo sul 32-30.

Dopo il canestro di Timperi in avvio di ripresa che è valso il 32-33, unico sorpasso, Roseto ha messo la freccia allungando fino al 53-41 a 5' dalla fine del terzo periodo. Ceccarelli ha chiamato time out, riuscendo anche a ricucire fino al -6 a 6' dalla fine della gara, ma a quel punto capitan Ruggiero ha chiuso la gara per gli abruzzesi portando i suoi di nuovo in doppia cifra fino al +15 finale. Per la Npc Papa e Timperi in doppia cifra con 14 e 13 punti.

Il tabellino

LIOFILCHEM ROSETO: Di Emidio 11 (1/3, 3/4), Mirco Turel 5 (1/3, 1/8), Pastore 14 (2/5, 3/6), Amoroso 25 (1/2, 7/10), Nikolic 9 (2/4, 1/2); Serafini 7 (1/2, 1/3), Ruggiero 4 (0/4, 1/7), Bassi (0/1 da 2), Zampogna (0/1, 0/3), Mraovic, Mariani ne. All. Quaglia.

KIENERGIA RIETI: Antelli 7 (2/6, 1/4), Testa 8 (1/3, 1/6), Papa 14 (2/4, 3/3), Timperi 13 (3/7, 1/3), Tiberti 6 (2/7, 0/1); Broglia 6 (1/5, 0/2), Del Testa 4 (0/2, 1/5), Franco 2 (1/1, 0/2), Vujanac ne, Frizzarin ne, Cortese ne, Buccini ne. All. Ceccarelli.

Arbitri: Marzò (Le) e Palazzo (Cb).

Note. Tiri da 3: Roseto 17/43, Rieti 7/26. Tiri liberi: Roseto 8/12, Rieti 15/17.