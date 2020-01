Under 18 Silver

Under 16 gold Umbria

Under 14 gold Umbria

Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ un buon momento per il settore giovanile de La Foresta con le squadre impegnate nei vari campionati Laziali e umbri tutte vittoriose nelle ultime loro uscite.Nel girone B del campionato regionale laziale under 18 silver, dominio incontrastato per i Reatini i quali battendo la Libertas Roma 64 – 48, ottengono l’ottava vittoria su altrettante gare sinora disputate e guidano la classifica a punteggio pieno. Prossimo impegno contro il fanalino di coda del girone Monterotondo.Bella vittoria ieri sera al Palacordoni della under 16 (nella foto) di Gioacchino Fusacchia che rafforza la seconda posizione nel girone B del campionato umbro di categoria alle spalle della capolista Orvieto. La Foresta dopo che in settimana aveva battuto in trasferta Terni 68-50, concede il bis battendo Todi al termine di una gara combattuta e tirata col punteggio di 54 – 46.Dopo il brutto scivolone a Todi contro la capolista i ragazzi di Di Fazi si riscattano prontamente tra le mura amiche del Palacordoni battendo la pallacanestro Amerina 60-42.