Fip Lazio

Fip Umbria

RIETI - Vanno avanti i campionati giovanili targati La Foresta Rieti che ha giocato finora sempre in trasferta, in attesa che torni nelle proprie disponibilità il PalaCordoni, dopo i lavori di messa in sicurezza e restyling da parte del Comune.Nell’Under 18 Silver che disputa il campionato nel Lazio i ragazzi de La Foresta dopo aver iniziato con due vittorie: 55-34 sulla Libertas Roma e 91-20 contro Monterotondo, calano il tris andando a vincere anche a Montesacro 66-59. Una vittoria per i ragazzi di Di Fazi che gli consente di restare in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Collefiorito che sarà proprio il prossimo avversario a Rieti lunedì 9 dicembre alle 19 proprio al PalaCordoni.Montesacro Roma 59 - Bk Club La Foresta 66Parziali: 13-14/ 16-17 /10-18/ 20-17Bk Club La Foresta: Lucchetti 12, Pace 2, Iavreti, Panitti 4, Toffoli 13, Cocuccioni, Damasi 3, Paia 1, Martici 2, Provaroni 10, Formichetti 19. All. Di FaziNei campionati Gold della Fip Umbria nelle categorie under 16 e under 14 entrambe le formazioni affrontavano il basket Marsciano. I ragazzi under 16 di coach Fusacchia hanno avuto la meglio 70-51 sui pari età umbri, mentre l’under 14 di coach Paolo di Fazi è uscita sconfitta di misura, per un solo punto, 53-52 al termine di una gara tiratissima. Prossimi impegni per l’under 16 a Rieti l’11 dicembre alle 19 contro la Pgs e Bosico, mentre l’under 14 sabato 7 dicembre alle 18.30 a Deruta.