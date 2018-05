di Lorenzo Quirini

RIETI - Il Be’er Sheva si prepara a chiudere la stagione di concerti indoor con una serata tutta made in Rieti. Domani sul palco del locale si esibirà il trio “La Caduta” (Francesco Ciogli, Alfredo Piscello e Simone Vanzo), che porterà in scena brani esilaranti, goliardici e divertentissimi. Un progetto che nasce proprio tra le mura del Be’er Sheva, poco più di due anni fa, nel corso della prima edizione del Be’er Factor, in cui il trio ha conquistato il primo posto a furor di popolo. Da allora il gruppo ha continuato con lo stesso spirito ironico a produrre pezzi, facendo anche il verso ad altre celebri hit.



Dopo i successi di “Zuccherini” e “Un Natale un po’ così” il trio esce di nuovo allo scoperto, con “Terza Categoria”, che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo fra i reatini, merito anche del sound latino americano e del video realizzato da Martina Angeletti, che in poche ore ha già superato le 1000 visualizzazioni. Un pezzo tutto da scoprire, che sarà una delle sorprese inserite nel live di domani sera, in cui si ripercorrerà la breve ma intensa carriera della “Boyband”, con assoli, duetti e ospiti inaspettati. Appuntamento alle 22.30 di domani per ridere e cantare in compagnia de “La Caduta & Friends”.

