RIETI - Lunedì prossimo, in live streaming su YouTube, verrà trasmesso il film "L' Asino dei frati-Frà Felice da Cantalice". L'appuntamento, fissato per le ore 21.30, è stato organizzato in occasione della ricorrenza della sua morte. Scritto e diretto da Don Ferdinando Tiburzi, il film è stato prodotto dai ragazzi dell'istituto Rosatelli di Rieti nel 2004 e girato completamente in provincia di Rieti, propone le tappe della vita di San Felice da Cantalice. © RIPRODUZIONE RISERVATA