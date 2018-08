RIETI - Incidente sulla L'Aquila-Rieti nei pressi di Rocca di Corno. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Antrodoco.Nell'incidente coinvolti un mezzo pesante e anche un'auto del dipartimento di Protezione civile. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione L'Aquila. Sul posto ci sono anche i mezzi Anas e un carro attrezzi.Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia per circa un'ora, ma intorno alle 19 e 30 è stato riaperto. Non ci sono stati feriti. I mezzi viaggiavano in direzione L'Aquila.Nell'incidente ha giocato un ruolo importante l'asfalto reso viscivo dalla pioggia.