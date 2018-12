Ultimo aggiornamento: 12:23

RIETI - E’ la partita che unisce due popolazioni colpite dal sisma. Scendono in campo domani pomeriggio alle 18 presso lo stadio Gran Sasso, le due formazioni di calcio de L’Aquila e dell’Amatrice. Una partita di beneficenza che va oltre ogni possibile significato sportivo. A confrontarsi sul campo, giocatori e tifoserie che hanno vissuto sulla propria pelle la realtà del terremoto. Entrambe le formazioni militano nei rispettivi campionati di Prima categoria. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di cinque euro ed il ricavato dell’iniziativa sarà donato al settore giovanile dell'Asd Amatrice.Ovviamente una parte importante la faranno anche le tifoserie sugli spalti e la partita di questo pomeriggio sarà anche all'insegna del gemellaggio con i Red Blue Eagles. Gli ultras aquilani sono stati i promotori di “Ultras per Amatrice” il progetto che ha raccolto tra le tifoserie di tutta Italia oltre 160mila euro per la realizzazione ad Amatrice di una tribuna coperta e due campi polivalenti dotati di illuminazione. In più è stato donato anche un pulmino utilizzato per gli spostamenti della prima squadra e della scuola calcio di Amatrice. A sancire ancora di più questo gesto di solidarietà l’ Amatrice sarà in campo con le magliette donate dagli ultras aquilani, una delle tre mute con i quali i rossoblù stanno affrontando da protagonisti il campionato.