RIETI - Questa mattina, venerdì 21 dicembre, a L'Aquila, nella Sala Giunta di Palazzo Fibbioni si è svolta la presentazione dell’amichevole di beneficenza tra L’Aquila e Amatrice, che si svolgerà il prossimo giovedì 27 dicembre alle 18 a L'Aquila allo stadio Gran Sasso. Il costo del biglietto sarà di cinque euro e il il ricavato dell’iniziativa sarà donato al settore giovanile dell'Asd Amatrice.Presenti, il presidente de L’Aquila calcio Marco De Paulis, il vice Lucio Piccinini, il presidente de L’Aquila Soccer School Fabrizio Rossi, il dirigente dell’Asd Amatrice Piergiuseppe Monteforte, il tecnico Romeo Bucci, e Mauro Irti tra i promotori dell' evento.«Il calcio ci ha aiutato molto - ha spiegato Piergiuseppe Monteforte - per noi è stato un periodo molto complicato, e ce la stiamo mettendo tutta per ripartire. Anche per la nostra società è un onore disputare questa amichevole con L’Aquila, con le due squadre che strano ma vero al momento entrambe militano in Prima categoria. Ringrazio la città dell’Aquila per quello fatto fino adesso per Amatrice».«Sono davvero contento di questa partita - ha detto il mister Romeo Bucci - e sono sicuro che ci sarà un forte seguito. Per noi è stata una situazione molto difficile da gestire. Dopo il terremoto, ci allenavamo a Borbona, e ognuno dei ragazzi si trovava in una località differente, ma nonostante questo non hanno mai perso un allenamento, proprio perché la funzione sportiva era diventata fondamentale per noi. Non vediamo l’ora di giocare questa amichevole».«Per noi è un onore partecipare a questo evento - ha detto Marco De Paulis - sia L’Aquila che Amatrice hanno subito una tragedia come il sisma. Bisogna ripartire e il calcio è una strada per poterlo fare. Gli incontri sportivi sono quei momenti di aggregazione che ti consentono di andare avanti».Il macht sarà anche all'insegna del gemellaggio con i Red Blue Eagles tra i promotori di “Ultras per Amatrice”: raccolti tra le tifoserie di tutta italia oltre 160mila euro per la realizzazione di una tribuna coperta e due campi polivalenti dotati di illuminazione. In più donato anche mezzo utilizzato per gli spostamenti della prima squadra e della scuola calcio di Amatrice.L’Amatrice sarà in campo con le magliette donate dagli ultras aquilani: alla fine della partita si svolgerà un rinfresco tra le due squadre, per rinnovare l'amicia