RIETI - Amatrice e L’Aquila in campo per beneficenza il prossimo 28 dicembre. L’amichevole tra le due squadre di calcio delle città colpite dal terremoto, si svolgerà allo Stadio Gran Sasso dell’Aquila alle 18.



Previsto un ingresso con offerta di cinque euro, che saranno interamente devoluti al settore della scuola calcio dei bambini di Amatrice. Sarà anche un momento per il ritrovo tra le due tifoserie: gli Ultras dell'Aquila sono sempre stati vicino in questi anni agli amatriciani ed intervenuti spesso sia a sostegno nelle partite, che in occasione della recente inaugurazione del campetto sportivo di Collemagrone, finanziato dagli ultras di tutta Italia. Ultimo aggiornamento: 20:27