RIETI - I ragazzi della ludoteca “L’Albero delle Farfalle” (Sara Coan, Ramona Di Filippo, Andrea Ermini, Alesia Filipava, Stefano Formichetti, Francesca Orefice, Valentino Pietrosanti, Francesco Tulli) interpretano una rielaborazione teatrale de “Il piccolo principe” con la scenografia e la regia di Nadia D’Ammando e Rita Grillo. I cartelloni sono stati realizzati da Anna Di Silvestri. I narratori sono Marco Guadagnoli, Chiara Ianni e Giulia Conti.



Il Piccolo Principe ci insegna ad occuparsi anche degli altri, a giudicare dai fatti e non dalle parole e sottolinea l’importanza dell’amicizia; questi sono i principi sui quali si basano la programmazione e le attività dell’Associazione “L’Albero delle Farfalle” Onlus.



La rappresentazione ha il titolo: “I ragazzi dell’Albero delle Farfalle incontrano Il Piccolo Principe” e si svolgerà a Rieti al Piccolo Teatro Dei Condomini in via Di Mezzo n. 184 il 15 giugno 2018 alle 18, l’ingresso è libero.



Per informazioni: Tel.: 347.8249511 – Sito: lalberodellefarfalleonlus.blogspot.com.

