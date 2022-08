La Kuden Goshin Ryu Ju Jitsu alla Fiera mondiale del peperoncino.

RIETI - In occasione della fiera mondiale del peperoncino 2022, “Rieti Cuore Piccante” in corso di svolgimento dal 24 al 28 agosto, la Kuden Goshin Ryu Ju Jitsu riparte con la stagione sportiva 2022/23.



In occasione di questa importante manifestazione, la Kuden con tutti i suoi atleti titolati, riparte con là preparazione in vista della stagione sportiva ricca di impegni, sia tecnici che agonistici.



Il 27 e 28 Agosto sempre all’interno della kermesse mondiale del peperoncino sono in programma due stage Interregionali: tecnico, agonistico e difesa personale e soprattutto ci sarà il primo appuntamento per la selezione della rappresentativa Regionale Lazio Fijlkam di Fighting System che andrà a gareggiare al Trofeo Nazionale per rappresentative regionali in programma il 2 ottobre ad Ostia al centro olimpico Fijlkam.