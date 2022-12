La Kuden Goshin Ryu sugli scudi ai Campionati italiani di ju jitsu 2022 Fijlkam

RIETI - Grande prestazione degli atleti reatini della Kuden Goshin Ryu ai Campionati italiani di jujitsu specialità Fighting System, che si sono svolti il 17 e 18 dicembre.



Con quattro atleti schierati la Kuden mette a bersaglio: un campione italiano e tre vice campioni Italiani, una performance di grande rilievo per i colori reatini, visto che questi campionati italiani della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) hanno fatto registrare oltre 650 atleti e 41 società partecipanti.



«I ragazzi si sono comportati da grandi campioni che sono, infatti con un po’ di fortuna e qualche svita arbitrale in meno si poteva ambire anche al secondo campione Italiano, infatti Jacopo Pezzotti nella categoria 85 Kg senior poteva mettere il tricolore sul petto per il secondo anno consecutivo, solo per tre secondi non è riuscito nell’impresa».



«L’impresa è stata compiuta da Leonardo Dionisi nella 77 Kg Senior facendo il bis, infatti dopo la coppa Italia di Genova a Maggio scorso ieri si è aggiudicato il campionato italiano, grande risultato per l’atleta reatino superando l’eliminatorie per Full ippon anche la finale vince sempre per Full ippon esultando per un grande risultato.

Lorenzo Iacoboni nella 62 Kg Junior, ha fatto una gara bellissima si è dovuto arrendere soltanto al vincitore, gareggiando con grande agonismo senza risparmiarsi».



«Stesso discorso per Alessio Giovannelli Kg 77 Junior, un peso un po’ più grande rispetto a Lorenzo Iacoboni, ma un gara di grande spessore quella che ha disputato Alessio con grande crescita per il futuro, da rammentare che tutte le categorie erano strapiene di atleti per questo campionato italiano 2022, valido come reking per il collegiale che si disputa al Centro Olimpico di Ostia nel mese di maggio 2023».

Grande soddisfazione in casa Kuden e del loro maestro, Giuliano Spadoni.