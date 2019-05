© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande prova dei portacolori reatini della Kuden Goshin Ryu, ai Campionati Italiani Fijlkam che si sono svolti il 4 e 5 maggio al centro federale di Ostia. Grande bottino di medaglie: 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi, con 10 atleti iscritti alle due specialità: Fighting System e Ne-Waza per un totale di 400 partecipanti con categorie tutte molto folte.Dunque sono tre i campioni italiani della Kuden che hanno bissato il titolo italiano conquistato nel 2018 nelle categorie di peso Kg 62,77,85, rispettivamente: Simone Rossi, Leonardo Dionisi, Jacopo Pezzotti. Grande prova dei tre moschettieri reatini che non si sono fatti intimorire dalla grande concorrenza che è accorsa per l’occasione, infliggendo prove e combattimenti da grandi campioni che sono, portando a casa il tricolore tanto ambito.Prove esemplari sono venute anche dalle due medaglie d’argento: nella specialità del Ne-Waza Kg 85 sempre da Jacopo Pezzotti e Categoria Esordienti Kg 60. Dipesh Santoboni.I tre bronzi sono: uno nel Fighting System con Angelo Scaccia nella Categoria Cadetti +81 Kg e l’altri due nel Ne-Waza con: Alessia Marconi Kg 52 Cadetta e Alessio Giovannelli Kg 73 Cadetto.Federico Onofri, Mattia Cruciani e Alessio Ciccoli non ce l’hanno fatta a salire sul podio ma consapevoli di aver dato tutto.