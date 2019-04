© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sodalizio reatino della Kuden Goshin Ryu, al Palamazzola di Taranto nel week end appena trascorso ha fatto incetta di medaglie (ben 10) con sei atleti iscritti alla manifestazione nelle due specialità: Fighting System e Ne-Waza.6 ori: 3 Alessia Marconi, Leonardo Dionisi, Dipesh Santoboni, Alessio Giovannelli.un argento: Federico Onofri.3 bronzi: Leonardo Dionisi, Angelo Scaccia 2 bronzi.Quattrocento sono stati i partecipanti e 22 società iscritte provenienti da tutta Italia per una manifestazione ad alto tasso tecnico e con atleti molto competitivi, ma i ragazzi della Kuden non si sono fatti intimorire e sono saliti sul tatami accompagnati dal maestro Mauro Chiappalone e sostenuti dai propri genitori che sono stata la forza tifando fino all’ultimo secondo, portando a casa un bottino di tutto rispetto.«Bravissimi - afferma il maestro Spadoni - ragazzi che danno tutto fino all’ultimo secondo di allenamento e questi sono i risultati, grazie a tutti e continuiamo così questa è la strada giusta. Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori che sostengono i propri figli con grande umiltà e rispetto per lo sport».Prossimo importantissimo impegno i campionati italiani di classe al centro olimpico di Ostia per il 3 e 4 maggio.