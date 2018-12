© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Kuden Goshin Ryu chiude l’anno 2018 con il botto. Grande prova del reatino Simone Rossi al campionato italiano assoluto Fijlkam 2018 nella specialità Fighting System, una prova da super campione nella categoria 62 Kg in cui ha affrontato atleti di grande esperienza e di alto livello, ma il portacolori della Kuden Goshin Ryu non si è fatto impressionare e con l'umiltà che lo contraddistingue ha raggiunto l’obiettivo più ambito: diventare campione italiano per la seconda volta e passare cintura nera secondo Dan, che va ha chiudere l’anno 2018 eccellente per la Kuden di Rieti.Da registrare anche un ottimo secondo posto nel Ne-Waza Kg 85 di Jacopo Pezzotti, che purtroppo nel Fighting System non ha trovato la giornata giusta, anche perché aveva tutte le credenziali per fare bene. Un secondo posto Kg 66 Fighting System per l’esordiente Alessio Giovannelli, per lui non si trattava di campionato italiano ma del Trofeo Campioni del Futuro in cu7i vista la giovane età e l’inesperienza in finale ha buttato via un primo posto alla sua portata.