RIETI - A Foligno un ricco bottino di medaglie per la Kuden Goshin Ryu di Rieti. Al PalaPaternesi si sono svolti il 24 e 25 novembre scorso la Coppa Italia di Ju Jitsu Csen 2018 e il Trofeo Nazionale Memorial maestro Alunni per i più piccoli. Nelle specialità Fighting System e Ne-Waza, con oltre 350 atleti e 30 società partecipanti provenienti da tutta Italia. Il sodalizio reatino della Kuden Goshin Ryu con 19 atleti partecipanti ha fatto il pieno di medaglie, ben 24 (9 ori, 12 argenti e 3 bronzi), riportate e un secondo posto per la classifica società totalizzando 213 punti.«Una grande soddisfazione in casa Kuden - afferma il maestro e organizzatore della Coppa Italia Giuliano Spadoni - tutti i ragazzi sono stati bravissimi hanno ascoltato tutte le indicazioni impartite dagli Istruttori: Mauro e Marco Chiappalone, Alessandro Cutarelli e Francesco Bertoni, senza risparmiarsi ma mettendoci: grinta, tenacia, tecnica e caparbietà, facendo si di portare a casa un grande risultato sia di squadra che come singoli».Novità della manifestazione di quest’anno è la gara a squadre tra rappresentative Regionali Junior e Senior maschile e femminile in cui la squadra composta da 12 atleti 6 facevano parte della Kuden è anche in questo caso con un tifo da “stadio” i ragazzi hanno ben figurato portando a casa un secondo posto grandissimo.Prossimo appuntamento il 15 e 16 dicembre al centro olimpico di Ostia per i Campionati Italiani assoluti Fijlkam Junior e Senior e il Trofeo “Campioni del Futuro”.Lorenzo Iacoboni Argento.Iacopo Pezzotti Oro.Simone Rossi Argento.Leonardo Dionisi Argento.Emanuele Vanzo Bronzo.Salvatore Alaimo Bronzo.Angelo Scaccia Argento.Alessio Giovannelli Argento.Alessia Marconi Oro.Chiara Recchi Oro.Beatrice Bellucci Oro.Federico Onofri Argento.Dipesh Santoboni Argento.Alexandra Silvestri Argento.Riccardo Rossetto Argento.Alessandro Ranalli Bronzo.Alessia Marconi Oro.Alessio Giovannelli Oro.Leonardo Dionisi Oro.Dipesh Santoboni Oro.Federico Onofri Argento.Gabriele Rinaldi Oro.Nicolò Mariani Argento.