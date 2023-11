Kuden Goshin Ryu, crescono tecnici e cinture nere

Lunedì 27 Novembre 2023, 16:39







RIETI - Continua l’escalation positiva e l’ingresso di nuovi tecnici e nuove cinture nere in casa della Kuden Goshin Ryu jujitsu di Rieti.



Il percorso formativo è iniziato ad Aprile e si è concluso a settembre con la conquista del quarto Dan da parte di Mauro Chiappalone. Successivamente sono iniziati i corsi al centro olimpico di Ostia per insegnanti tecnici con qualifica allenatori, dopo una lunga settimana dal 6 all’11 di novembre si sono diplomati allenatori di Jujitsu Fijlkam Mauro Chiappalone, Marco Chiappalone, Leonardo Dionisi, il 19 novembre si sono svolti sempre a Roma tramite il comitato regionale Fijlkam gli esami di 1,2 e 3 Dan e Aspiranti Allenatori sono risultati idonei i seguenti tesserati: Primi Dan: Lorenzo Iacoboni, Federico Onofri, Salvatore Papale, Marcello Insogna, Aurora Alagna, per quanto riguarda i nuovi tecnici con qualifica da Aspiranti Allenatori sono risultati idonei: Luca Mariani, Jacopo Pezzotti e Paolo Santilli, da ricordare che il percorso svolto è tramite la Fijlkam, federazione di riferimento e divulgazione in Italia per il jujitsu, dove il maestro Spadoni ne è il responsabile tecnico nazionale.



Grande è la soddisfazione in casa Kuden da parte del Direttore Tecnico maestro Giuliano Spadoni che ha visto crescere, formare e diventare adulti questi ragazzi facendo un grande percorso formativo ma soprattutto etico, educativo che solo le Arti Marziali possono dare, un percorso che riempie di gioia per il lavoro svolto e l’emozione vissute.