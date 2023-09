Alla Kuden Goshin Ryu di Rieti crescono nuove cinture nere

Mercoledì 20 Settembre 2023, 07:45







RIETI - In occasione dello Stage Nazionale di Ju Jitsu Fijlkam che si è svolto presso il Centro Olimpico di Ostia, il 16 e 17 Settembre 2023, si sono svolti gli esami di Dan ed era presente un nostro candidato per il 4* Dan Mauro Chiappalone, della Kuden Goshin Ryu di Rieti.



Dopo una lunga preparazione iniziata ad aprile con il comitato regionale Lazio dove la preparazione è stata abbastanza dura e selettiva per concludersi proprio Domenica 17 al Centro Olimpico di Ostia, coronando il sogno che si è trasformato in realtà con l’agognato Quarto Dan per il jujitsu.



L’atleta Mauro Chiappalone tesserato della Kuden Goshin Ryu di Rieti del Maestro Giuliano Spadoni, ha dato dimostrazione di grande professionalità e competenza, nell’esporre il programma tecnico alla commissione esaminatrice, tecniche che fanno parte del programma per il conseguimento del quarto Dan.

Un quarto Dan meritatissimo, molto sudato nei contenuti dando lustro della grande preparazione appresa con il maestro Spadoni.



Prossimo appuntamento molto importante sarà nel mese di novembre dal 6 all’11 per partecipare al corso allenatori insieme ad altri 2 tesserati della Kuden: Marco Chiappalone e Leonardo Dionisi.