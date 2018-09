di Lorenzo Quirini

RIETI - La Palestra Kodokan si distingue nuovamente in campo internazionale. Grande successo quello riportato dai 14 atleti reatini, che questo fine settimana, hanno trionfato in Germania conquistando diversi riconoscimenti al World Martials Arts Games di Stoccarda. Un bottino di 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi che riempie di soddisfazione tutto il team del Kodokan ed in particolare il Maestro Manolo Brandi. Un risultato che senza dubbio fa piacere a tutta Rieti e che conferma l’acceso interesse che la città nutre per lo sport e per le arti marziali.



I protagonisti: Marco Gregori, Mattia Brandi, Luigino Buzzi, Francesca Antonelli, Gata Tarawalle, Diego Marciello, Gloria Novelli, Roberta Munzi, Mirko Formichetti, Boris Mounchikpou, Alessandro Munzi, Abdul Rhaman Sorabi, Nicoletta Ciogli, Alessandro Brandi (vincitore del Golden Warrior Cat, categoria 6 anni).



Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA