RIETI - Come in decine di città italiane oggi pomeriggio, 2 febbraio, anche a Rieti si è svolta in contemporanea la manifestazione OneLastShot indetta dal sito www.baskettiamo.com per commemorare Kobe Bryant e sua figlia Gianna invitando giocatori di ogni età ad andare in un playground a giocare a basket per il puro piacere di praticare tale sport.



A Rieti il comitato organizzatore della Willie Cup ha aderito subito adoperandosi per avere a disposizione lo storico campo all’aperto di via San Liberatore anche se poi, come preannunciato, causa incertezza del tempo, la manifestazione si è spostata nella palestra dell’ex istituto Geometri.