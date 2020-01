LA PROPOSTA DEGLI ORGANIZZATORI DELLA BEST LEAGUE: «INTITOLARE A KOBE IL CAMPETTO DI SAN LIBERATORE»

RIETI - A Kobe Bryant sarà intitolata una via cittadina. Inoltre si terrà una cerimonia commemorativa durante Npc-Scafati del 5 febbraio.Lo comunicano in una nota congiunta Provincia di Rieti, Comune di Rieti e Npc Basket Rieti: «Siamo profondamente colpiti da questa tragedia, Kobe Bryant ha passato nella nostra Città due anni della sua infanzia seguendo le avventure sportive di suo padre Joe come noto. Nel corso della sua brillante carriera sportiva ha sempre conservando l’uso ottimale della lingua italiana non perdendo mai occasione di ricordare il suo vissuto e legame con il nostro paese, rendendoci orgogliosi che un campione di tale caratura possa amare e apprezzare l’Italia. È stato e resterà ispirazione e modello dentro e fuori dal campo per tanti ragazzi che vogliono fare del basket e dello sport la propria vita. Insieme Provincia di Rieti, Npc Basket, e Comune di Rieti organizzerà una cerimonia commemorativa in onore di Kobe il giorno 5 febbraio 2020 al PalaSoujourner alle 21, in occasione della partita tra Npc Rieti e Scafati. Il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, annuncia la volontà di intitolare una via in Città a Kobe Bryant appena ci sarà occasione».«Tutta Rieti piange ancora Kobe Bryant, tragicamente scomparso domenica insieme alla figlia tredicenne Gianna Marie. Possiamo considerare Kobe Bryant “reatino d’adozione”, infatti molti ricordano che negli anni Ottanta – con suo padre Joe, allora giocatore della Sebastiani – visse nel capoluogo sabino, frequentando le elementari e i campetti della nostra città, dove è nato il suo amore per la palla a spicchi».«Kobe Bryant non è stato solamente un grande campione, ma anche uno stile di vita, un’icona che ha avvicinato migliaia e migliaia di ragazzi al mondo e ai valori dello Sport. Proponiamo dunque di intitolare lo storico campetto da basket di via San Liberatore alla memoria di questo gigante della pallacanestro andato via troppo presto» scrive Pietro Scasciafratte, membro dell’organizzazione Best League.«Abbiamo già inoltrato richiesta alla Provincia di Rieti, ente proprietario dell’area» fa sapere Marco Perfetto, organizzatore del torneo sportivo Best League.