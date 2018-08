di Luigi Ricci

RIETI - Il 23 scorso Kobe Bryant ha compiuto 40 anni e tutto il mondo lo ha celebrato, compresa Fox Sports che, ricostruendo 8n un articolo la vita del Black Mamba, si è soffermata in particolare sul giorno in cui papà Joe nel 1984 disse alla famiglia di preparare le valigie perchè si andava in Europa. Infatti, come ricorda lo stesso Kobe «un gentile signore aveva convinto mio padre ad attraversare l'oceano».



Quel gentile signore era Attilio Pasquetti, il quale aveva appena reclutato Dan Gay per la Amg Sebastiani Rieti, e che è l'unico personaggio italiano citato nella ricostruzione storica di Fox Sports della vita di Kobe Bryant.



L'ennesima piccola soddisfazione per colui che otto anni prima fece una telefonata a casa Sojourner ormai passata alla storia. Senza dimenticare poi l'impegno personale nei decenni successivi per rilanciare il basket reatino nei momenti più bui. Congrats, direbbero negli Usa.

