RIETI - Si è svolta anche quest'anno, in prossimità delle festività natalizie, la festa del Kiwanis Club Tota Sabina Civitas di Antrodoco per il rituale scambio di auguri. Insieme ai soci della sezione reatina anche quelli dei clubs di altre regioni e simpatizzanti sempre presenti alle attività realizzate dal Club volte a migliorare la comunità e il mondo, con particolare riguardo alla sfera dei bambini.

Ed è proprio citando il motto "Serving the children of the word" che il presidente del club Nicola Cattani ha salutato gli intervenuti alla presenza del luogotenente governatore Sandro De Felicis, di Angelo Barbanera, presidente del Club Assisi con il cerimoniere, Francesco Cavanna e Vittorio Pulcinelli past luogotenente Divisione Umbro Sabina, da Foligno il presidente del club Kiwanis, Massimo Stortini.

Ospiti della serata Francesco Laurenzi, volto noto della TV nazionale, Antonella Cingolani (proprietà Real Sebastiani basket) e Beatrice Ratti presidente dell' Aido che, a nome della Società Sportiva Real Sebastiani, ha esteso l'invito ai presenti ad assistere alla gara che si disputerà l'8 gennaio al Palasojourner.

Tra gli interventi anche quello del sindaco di Antrodoco Alberto Guerrieri che si è dichiarato onorato per la presenza associativa che opera per migliorare la qualità della vita della comunità e che ha colto l'occasione per presentare il progetto del Gruppo Fai di Rieti, rappresentato per l’occasione da Stefania Santarelli, "La ferrovia Sulmona, L'Aquila, Terni. Luogo del cuore" lavoro volto a valorizzare il paesaggio unico che corre intorno all'intera tratta. La serata si è conclusa con una raccolta fondi da destinare alla Mensa di Santa Chiara.