Rieti, il Kiwanis Club Antrodoco incontra il Prefetto: illustrato il service “The mind after tomorrow”

RIETI - Nei giorni scorsi, il Kiwanis Club di Antrodoco ed il luogotenente della Divisione 9 Umbro-Sabina, rappresentati dal Chairman del service Luciano Di Cola e Luciano Binnella, hanno incontrato il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, per illustrare il Service “The Mind after Tomorrow” a favore delle fasce più fragili del territorio, tra le quali i bambini, coloro che a seguito della pandemia si sono ritrovati senza lavoro e gli anziani, anello debole della nostra società. Fasce fragili che più di ogni altra sono state segnate dalla pandemia da Covid-19.

Il service cofinanzierà la formazione di psicoterapeuti nelle tecniche EMDR, ad oggi le più accreditate nel panorama scientifico internazionale per il sostegno psicologico post trauma, tanto che le linee guida dell’OMS raccomandano il trattamento EMDR come intervento elitario per la risoluzione dei disturbi di origine traumatica.

L’associazione EMDR in Italia si è adoperata per fornire supporto psicologico alla popolazione coinvolta negli eventi critici nazionali, sia legati a disastri naturali quali il sisma del centro Italia e la recente caduta del Ponte Morandi. Nel 2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di premiare l’Associazione EMDR per il suo impegno civile, sociale, umanitario, con il quale ha dato un contributo significativo alla società e alle popolazioni più vulnerabili.

Questo Service, come tutti i Service che porta a termine il Club di Antrodoco, come del resto tutti i Club del Kiwanis DISM, rispettano la regola d’Oro “fai agli altri tutto il bene che vorresti fosse fatto a te”.

«Già dal mese di novembre verrà avviata la formazione di Psicologi Psicoterapeuti EMDR-metodo evidence-based per i disturbi post traumatici – ha spiegato il Luogotenente Luciano Binnella - così da avere nella nostra Divisione le professionalità più qualificate a servizio della nostra collettività».

Il Prefetto ha ringraziato il Club di Antrodoco per l’operato svolto.

