RIETI - Domenica 13 ottobre si è tenuta l’annuale conviviale del Kiwanis Club di Antrodoco, presso il ristorante “Da Checco al Calice d’Oro” a Rieti. Un appuntamento estremamente partecipato che ha coronato un anno di intensa attività del club.Tra le iniziative poste in essere dal Kiwanis una raccolta fondi per il Centro Sant’Eusanio di Rieti che si occupa di ragazzi e bambini affetti da disabilità ed autismo, una giornata di divulgazione scientifica per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Antrodoco e del Plesso Scolastico di Canetra alla quale ha partecipato il colonnello Francesco Laurenzi, socio del Kiwanis e volto noto della tv, un concerto organizzato insieme a Fondazione Varrone e Diocesi di Rieti per raccogliere fondi da destinare alla Mensa di Santa Chiara Caritas di Rieti, e la collaborazione con il Comune di Antrodoco per l’organizzazione del Comitato per il 200° anniversario della prima battaglia del Risorgimento.Graditi ospiti della giornata di domenica sono stati, tra gli altri, il Sindaco di Antrodoco, Alberto Guerrieri, e il Questore di Rieti, Antonio Mannoni. Quest’ultimo ha sottolineato il gran lavoro realizzato per il territorio della Provincia e ha dato la disponibilità della Polizia di Stato per le iniziative a venire.L’incontro di domenica ha segnato anche l’ingresso di un nuovo importante socio, la dottoressa Adelaide Florenzi, stimatissima pediatra, e ha formalizzato anche l’importante gemellaggio con il Kiwanis Club de L’Aquila, sulla scia del legame storico tra le due comunità, risalente ormai al 1254, coltivato nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri.Infine, l’assemblea ha sancito il passaggio di consegne tra il past president Bruno Gabrielli ed il nuovo Silvano Angelucci.