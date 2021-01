Kienergia cerca il bis contro Cento: Amici pronto per l'esordio, Stefanelli recupera, un senior finirà in tribuna

RIETI - Primo turno del nuovo anno per la Kienergia Rieti, che inaugura al PalaSojourner il 2021 ospitando la Tramec Cento. Un campionato dal ritmo incessante e senza sosta quello di serie A2, per questo è fondamentale vincere il maggior numero di gare casalinghe: di fronte c'è un avversario da tener d'occhio, ma comunque alla portata dei reatini e in grado di ottenere 4 punti in 4 uscite. Gli emiliani, reduci dalla sconfitta interna subita contro Scafati, arrivano all'appuntamento acciaccati: settimana complicata infatti per Sherrod, Moreno, Petrovic e Gasparin nella fila del team di Mecacci, che dovrà vedersela con una Npc rafforzata dopo l'ingaggio di Alessandro Amici. L'ex Vuelle e Fortitudo Bologna, si è unito al gruppo venerdì e ha scelto il numero 19: l'ala pesarese si è presentata in ottimo stato e quasi sicuramente sarà gettata nella mischia già a partire dal match contro Cento, ma solo al termine della rifinitura il coach Rossi scioglierà le riserve sul senior che osserverà il turnover. Indisponibile l'under Sperduto, è in via di recupero capitan Stefanelli, dopo la botta al ginocchio rimediata a Ferrara.

Le aspettative

Andrea Ruggieri, assistente allenatore della Kienergia Rieti: «Cento è una squadra molto competitiva, viene da due ottime vittorie battendo San Severo e Pistoia ed una sconfitta in casa con Scafati,combattuta fino alla fine. Il roster della Tramec si presenta con due Usa di alto livello, Cotton e Sherrod, ed un pacchetto di italiani veterani di questa lega, come i playmaker Moreno e Gasparin. Nel ruolo di ala Ranuzzi, Fallucca e Petrovic. Cento è una delle migliori squadre per assist a partita, sarà determinante la qualità della nostra difesa per portare a casa la vittoria».

Matteo Mecacci, tecnico di Cento: «Partita difficile, come tutte del resto. Rieti è una squadra solida e "rognosa", attualmente ha un record negativo di tre vinte e cinque perse, ma dopo cinque sconfitte consecutive ha ottenuto un importante successo contro Latina. Giochiamo su un campo che, anche senza pubblico, è molto difficile da espugnare e dove si sente la pressione della storia del Club. Entrambi abbiamo bisogno di vincere ed abbiamo avuto problemi di assenze, ma il loro punto di forza è senza dubbio la difesa e la durezza dei contatti. Hanno giocatori di talento come Sanguinetti, Pepper, Tommasini e Stefanelli, insieme a certezze nel reparto lunghi come Taylor e De Laurentiis. Ci aspetterà una partita molto tosta: hanno forse meno qualità di Scafati, ma molta più fisicità rispetto a loro. Dovremo farci trovare pronti per la battaglia, magari recuperando i giocatori attualmente indisponibili».

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 15 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 97 Vujanac, 98 Frizzarin. All.Rossi

Tramec Cento: 7 Saladini, 8 Fallucca, 11 Ranuzzi, 19 Berti, 20 Leonzio, 21 Petrovic, 22 Gasparin, 24 Moreno, 32 Cotton, 35 Sherrod. All. Mecacci.

Arbitri: Maschio (Fi), Patti (Pe) e Pellicani (Go).

Le altre gare (X giornata)

Latina - Stella Azzurra

Forlì - San Severo

Chieti - Ferrara

Ravenna - Pistoia

Scafati - Napoli

Riposa: Atlante Roma

Classifica

Forlì, Napoli e Scafati 12

Ferrara 10

Chieti, Atlante Roma e Rieti 6

Cento, Ravenna, Latina e San Severo 4

Pistoia 2

Stella Azzurra 0

Ultimo aggiornamento: 13:08

