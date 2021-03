Kienergia ko con onore, Cattani: «Bravi, ora teniamo questa energia per Latina». Rossi: «Ottimo atteggiamento». Foto

RIETI - Pioggia di complimenti per una partita giocata senza paura fino alla fine.

Giuseppe Cattani non ha dubbi e, al termine della partita con Napoli, applaude senza dubbio i suoi ragazzi: «Stasera meritano tutti i complimenti senza alcun dubbio. Siamo riusciti a restare sempre in partita, li abbiamo imbrigliati con la zona. Non nascondo che un piccolo pensiero alla vittoria al momento del -8 all'ultimo quarto ce lo avevo anche fatto, poi è venuta fuori tutta la qualità di Napoli. Bene comunque così, ora pensiamo a Latina e speriamo di mantenere questa carica, perché mercoledì ci giocheremo una partita importantissima».

La Kienergia ha dovuto fare a meno di ben 5 giocatori, 3 dei quali bloccati dal Covid, ovvero Stefanelli, Pepper e De Laurentiis, oltre ad Amici infortunato e a Tommasini che ormai ha finito la stagione. Cinque senior che, di fatto, dovrebbero mancare anche mercoledì in terra pontina: l'unica speranza riguarda il possibile recupero di Amici, mentre gli altri ripeteranno i tamponi domani mattina ma non avranno i tempi tecnici per poter rientrare.

Cosciente dell'importanza della gara anche il tecnico Alessandro Rossi che, commentando anche la gara odierna, spiega: «Dalla partita di oggi dobbiamo portarci di buono l’atteggiamento che abbiamo avuto e che deve restare lo stesso da qui alla fine del torneo. Il nostro campionato si è ben delineato, dobbiamo mantenere la categoria il prima possibile. Avevamo tante assenze e adesso chi tornerà dovrà essere bravo a supportare lo sforzo di questi ragazzi che hanno giocato in queste condizioni. Insieme possiamo dire la nostra fino alla fine. Abbiamo avuto difficoltà oggettive, chi c’è stato è stato bravo a tenere il campo. Peccato per il momento a inizio terzo quarto che ha scavato il solco, ma portiamoci a casa l‘atteggiamento di una squadra che ha capito cosa deve fare per salvarsi. Ringraziamo anche quei giocatori che stanno facendo grandi sforzi giocando in condizioni difficili. Non andiamo a cercare alibi a tutti i costi, ma affrontiamo la realtà: stiamo acquisendo la durezza mentale che servirà a salvarci. Non so quanti giocatori recupereremo per la partita di Latina e come la affronteremo, ma dobbiamo guardare avanti e puntare al risultato, senza crearci alibi».

