Kienergia espugna Giulianova 82-75 e resta in corsa per le final eight di Coppa, sugli scudi Tiberti e Timperi

RIETI - La Kienergia Rieti segna il secondo successo consecutivo in apertura d'anno andando a vincere a Giulianova per 75-82. Vittoria nel segno della "doppia T", con Tiberti e Timperi protagonisti in diversi momenti della gara, autori di 21 e 25 punti.

La Kienergia ha dominato praticamente tutta la partita, con un black out tra la fine del terzo periodo e l'inizio del quarto che aveva ridato speranze ad una spenta Giulianova: dopo essere andata avanti di 19 (37-56 a 6' dalla fine del terzo periodo), Rieti si è fatta rimontare fino al 62-64 a 8' dalla fine dell'incontro. A quel punto Ceccarelli ha ridisegnato la squadra, in cattedra è salito Timperi che ha segnato con grande continuità e la Npc è tornata a distanza di sicurezza.

I reatini si confermano in pienissima corsa per la Final eight di Coppa Italia, decisivo sarà il recupero del derby con il Real Rieti in data ancora da definire.