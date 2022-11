Npc verso la vittoria a tavolino a Trapani: al PalaIlio si rompre il canestro che non viene sostituito. Gara interrotta a 8' dalla fine sul 62-52.

RIETI - Partita sospesa e possibile vittoria a tavolino per la Kienergia Npc Rieti. Al PalaIlio di Trapani la sfida con i siciliani padroni di casa finisce dopo 2'07 dall'inizio dell'ultimo periodo, quando Tucker ruba palla in difesa e manda Timperi a schiacciare in contropiede 62-52. Il canestro di Trapani si piega sull'affondo (neanche troppo violento) del reatino, con gli arbitri che interrompono il gioco per consentire la sostituzione della struttura. Quella che doveva essere una semplice operazione di routine si trasforma in un incubo per i padroni di casa che, fino a quel momento, erano stati sempre avanti con vantaggi anche di 25 punti: le operazioni si allungano a dismisura e, dopo oltre 30' di stop, gli arbitri fischiano la fine dell'incontro. SI dovrà ora aspettare la decisione del giudice sportivo che si pronuncerà martedì sulla base del referto arbitrale, ma tutte le strade portano allo 0-20 a tavolino in favore di Rieti.

Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio miracolo per la Npc. La squadra di coach Gabriele Cecacrelli aveva giocato uno dei peggiori primi tempi da quando la società naviga in A2, incassando un pesante 27-9 nel primo quarto per andare poi negli spogliatori sul 50-30: difesa totalmente in bambola, con Tortù, Rotondo ed anche Tucker assolutamente insufficienti e sempre fuori dal gioco. Nella ripresa qualcosa era migliorato, con Ceccarelli passato a zona e con Maglietti, Bonacini e Zugno bravi ad innescare Timperi (13 per lui) e Del Testa. Rieti era in pieno gas al momento dell'interruzione della partita, con Trapani in difficoltà anche per aver perso Carter per 5 falli. Al di là dell'esito finale, ci sarà comunque molto da riflettere e da lavorare per Ceccarelli in vista della sfida con Latina.