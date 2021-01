Kienergia, fuori l'orgoglio contro la Stella Azzurra. Tommasini ko, il neopapà Sanguinetti dovrebbe esserci, Amici come esterno

RIETI - Riparte da Veroli la Kienergia Rieti, nell’undicesimo turno di campionato c’è la sfida alla Stella Azzurra Roma (ore 18.00, PalaCoccia). Nel giorno dell’Epifania, a 72 ore dall’ennesima cocente delusione di questo campionato e alle prese con una classifica da brividi, sono sei sconfitte nelle ultime sette uscite, ma a rendere ancora più amara e preoccupante la situazione c’è il fatto che la compagine di Rossi è la squadra ad aver disputato più incontri finora, ben nove infatti le partite giocate.

Un cambio di mentalità a poche ore dalla figuraccia interna contro Cento è obbligatorio, perché perdendo anche oggi per la Kienergia l’incubo retrocessione diventerebbe realtà. La partita mentalmente più difficile che il coach Rossi potesse preparare, con un gruppo sotto pressione e che dovrà lasciare i nervi tesi fuori dal campo per non regalare l’ennesima amarezza ad una tifoseria che vuole a tutti costi un cambio di passo: Amici è il leader che mancava, in partita va cercato e sostenuto, ma è pur vero che solo lui e Rino De Laurentiis, oramai sempre di più il “vero americano” di questa squadra, non possono bastare. Gli americani e il gruppo di italiani compresi devono dare delle risposte, anche il tecnico non può più sbagliare ed è consapevole che contro il team di D’Arcangeli c’è un piano partita da rispettare nei minimi dettagli, per non impattare negativamente di fronte all’atletismo e la corsa della Stella Azzurra.

Per questo servirà stringere le maglie in difesa ed aggredire fin da subito, impensabile infatti subire ancora una volta 27 punti nel primo quarto e ricorrere per tutto l’arco della gara. Out Tommasini, torna a disposizione Ponziani, e Amici giocare più come esterno. Dovrebbe essere regolarmente in campo Giacomo Sanguinetti: partito alla volta di Bologna nella notte tra lunedì e martedì, proprio ieri sera è diventato papà di Matilde. «Fiocco rosa per la Npc Rieti I nostri migliori auguri alla nuova arrivata Matilde e a mamma Caterina. Congratulazioni anche al neo papà, il nostro Giacomo Sanguinetti», così in una nota il club.



Gli avversari

Sempre più fanalino di coda di questo torneo, con 7 sconfitte consecutive, hanno le armi e la forza per mandare in difficoltà qualunque avversario: grazie ai suoi interpreti americani Thompson e Laster, che agiranno assieme al manipolo di giovani, pronto a dar battaglia per smuovere a tutti i costi la classifica.



Le aspettative dei coach

Alessandro Rossi, tecnico della Kienergia: «Abbiamo avuto un confronto netto tra di noi – spiega Rossi – e sappiamo che è un momento duro. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare questa gara ma, prima di tutto, serve una prova di carattere e di orgoglio nella quale dobbiamo dare tutti delle risposte. Giochiamo contro una squadra giovane e tosta – aggiunge Rossi – con grande energia che gioca a tutto campo. È una squadra che ha sempre lottato nelle partite che ha giocato. Noi saremo in emergenza, ma non dovremo pensare a questo. Da un punto di vista tattico, il rientro di Ponziani porterà Amici a giocare più come esterno. Lui sa che ci può dare una mano in varie zone del campo e sa che potrà avere anche minuti giocando più vicino a canestro».



Germano D’Arcangeli, coach della Stella Azzurra: «Conosciamo Rieti, abbiamo già avuto modo di affrontarla in Supercoppa. Domenica sera erano ad un passo dalla vittoria contro Cento. Verranno al PalaCoccia affamati, hanno anche aggiunto al loro scacchiere un giocatore di esperienza come Alessandro Amici. Sabato anche noi siamo andati vicini alla prima vittoria stagionale, a Latina, ma purtroppo non è bastato. Dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia ed aggressività che ci ha portati a rimontare al PalaBianchini».



Così in campo

Stella Azzurra: 1 Thompson, 2 Innocenti, 4 Giordano, 7 Menalo, 9 Pugliatti, 11 Nikolic, 22 Laster, 34 Elhadji, 39 Ndzie, 47 Fokou. All. D’Arcangeli.

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic. All. Rossi.

Arbitri: Masi (Fi), Di Toro (Pg), Praticò (Rc).



Altre gare, XI giornata

Ferrara - Latina

Napoli - Chieti

Pistoia - Forlì (20 gennaio)

Scafati - Ebk Roma (10 marzo)

San Severo - Ravenna (10 marzo)

Riposa: Cento



Classifica

Forlì 14 (7 giocate) e Napoli 14 (8)

Ferrara e Scafati 12 (8)

Cento 6 (5), Ebk Roma 6 (6), Chieti 6 (7), Latina 6 (7) e Rieti 6 (9)

Pistoia (7) e Ravenna 4 (7), San Severo 4 (8), Stella Azzurra Roma 0 (7).

