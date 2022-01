La Kienergia crolla nell'ultimo quarto a Senigallia: 57-48, fatale il break di 25-3 per i marchigiani

RIETI - Follia Kienergia Npc Rieti in quel di Senigallia. La squadra di coach Gabriele Ceccarelli perde 57-48, buttando alle ortiche la partita in meno di 5': i reatini aprono l'ultimo periodo con un 5-0 siglato da Francesco Papa e volano sul 32-45 quando mancano poco più di 7' alla fine dell'incontro. Con l'inerzia della gara in mano Giorgio Broglia e compagni spariscono dal campo e i padroni di casa reagiscono infilando un parziale di 25-3 incassando una insperata vittoria. Un epilogo al quale si è arrivato dopo un primo tempo chiuso sul 20-22 in cui si era segnato pochissimo e nel quale Rieti, dopo aver faticato moltissimo in fase di attacco, sembrava aver trovato la chiave della difesa di Senigallia con un allungo nel terzo periodo. La Npc manca così la sesta vittoria consecutiva, con Ceccarelli che dovrà lavorare sulla testa dei suoi ragazzi in vista del derby con il Real in programma mercoledì alle 20.30 al PalaSojourner.