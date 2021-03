Kienergia senza quattro senior si aggrappa all'orgoglio contro Napoli. Rossi: «Entrare in campo come a Scafati»

RIETI - Un’altra gara da “mission impossible” per la Kienergia, che al PalaSojourner (ore 17) ospita la GeVi Napoli. Si rischia così di assistere a un’altra debacle, l’incubo Covid è infatti senza fine per gli uomini di Rossi: De Laurentiis, Pepper e capitan Stefanelli restano bloccati, per l’ennesima volta si ferma per infortunio anche Amici. Problemi a un ginocchio per il giovane Nonkovic e a mezzo servizio c’è anche Sanguinetti: perseguitato da diverse partite da un fastidio al braccio sinistro, che ne limita i movimenti e le azioni. Entrambi saranno del match, con Sanguinetti che partirà in quintetto, sostituito poi da Sabatino. Con loro agiranno Frizzarin, Piccoli, Taylor e Ponziani, troppo poco per fronteggiare una corazzata del calibro dei partenopei. Dunque un altro match che sa di "farsa", sperando di recuperare qualche rotazione per Latina (31 marzo) e Stella Azzurra (7 aprile), due sfide dalle quali passano le sorti della Npc in questo campionato.

Alla vigilia del proibitivo incrocio contro Napoli, prende coraggio coach Rossi:«Niente è scritto prima. C’è un grande divario, ma noi ci proveremo lo stesso. Ho davvero poco da dire – spiega Rossi – dobbiamo andare in campo e lo faremo con l’obiettivo di entrare in campo con lo stesso approccio avuto contro Scafati. Purtroppo mancherà anche Amici per infortunio. Questa è una stagione maledetta per tutto quello che ci è successo. Pensiamo alle partite più importanti nella speranza di recuperare altri giocatori, il che non è certo scontato. A quella gara – dice Rossi – arriveremo comunque con un breve periodo di allenamenti. Purtroppo questa è una situazione insostenibile che ci sta rovinando il finale di stagione. Dopo Chieti avevamo cambiato marcia».

Le altre gare

Ferrara-Pistoia

Forlì-Latina

Ravenna-Cento

Stella Azzurra-San Severo

Classifica

Forlì 36 (giocate 22)

Scafati 36 (23)

Napoli 34 (22)

Ebk Roma 28 (23)

Cento 20 (20)

Ferrara 18 (18)

Ravenna e Pistoia 18 (21)

Chieti 16 (18)

Rieti 14 (19)

Latina 12 (19)

San Severo 8 (20)

Stella Azzurra Roma 6 (18)

