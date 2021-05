Il calvario della Kienergia: stagione finita per Amici, anche Piccoli è ko

RIETI - La Kienergia Rieti comunica che al giocatore Alessandro Amici, dopo ulteriori esami, è stata diagnosticata una fibrosi interstiziale prossimale con Doms al 3° superiore in esiti lesione recidiva gemello interno a destra. I tempi di recupero previsti sono di 6 settimane circa. La prossima settimana è invece previsto l’intervento chirurgico per il capitano Stefanelli. Inoltre si segnala che il giocatore Matteo Piccoli durante l’ultimo match ha riscontrato un’elongazione al retto femorale che verrà valutata nel corso dei prossimi giorni.



Ricordiamo che permane la positività al Covid di 4 quattro atleti del gruppo team (i playmaker Sanguinetti e Sabatino e due giocatori della Juniores, ndr). Una volta negativizzati gli stessi attenderanno gli accertamenti medici necessari per il ritorno all’attività agonistica e poter cosi riaggregarsi al gruppo squadra.



Per quanto riguarda le attività della NPC Willie e quindi serie B femminile, serie C silver e tutto il settore giovanile, si segnale che tutte le partite sono state rinviate a data da destinarsi per mancanza dei numeri necessari, causa Covid, a disputare i diversi campionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA