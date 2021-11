Kienergia corsara ad Ancona, bella prova corale: Broglia al top, Timperi decisivo per l'allungo

RIETI - La Kienergia Rieti sbanca il PalaRossini di Ancona e resta all'inseguimento della capolista Roseto. Gli uomini di coach Ceccarelli vincono 73-59 al termine di una partita in equilibrio solo nel primo quarto. Dopo essere andata al riposo sul 18-14 e aver tentato un allungo sul +9 (26-17 a 7' dall'intervallo lungo), i padroni di casa sono crollati sotto i colpi di una Rieti magistralmente condotta da capitan Broglia che ha chiuso la gara nel segno del 7: tanti sono stati i punti realizzati, con 7 rimbalzi e soprattutto 7 assist. Cinque gli uomini in doppia cifra per Rieti, con l'ex Timperi autore di 15 punti e top scorer dell'incontro insieme al marchigiano Panzini. Sugli scudi per Rieti anche Del Testa (12 punti), Antelli (10), Tiberti (10) e Papa (12). Una prova corale grazie alla quale la Npc ha imposto ad Ancona il primo stop casalingo.