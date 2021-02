Kienergia rinuncia ad Amici per due gare: giocatore in quarantena fiduciaria per essere entrato in contatto con positivi

RIETI - Kienergia Rieti a San Severo senza Alessandro Amici. Il giocatore dovrà restare a Rieti, bloccato in quarantena fiduciaria per essere entrato in contatto con persone positive al Coronavirus. Un caso che nasce dall'onda lunga di quanto accaduto domenica con la squadra di Ferrara. Il giocatore reatino, infatti, alloggia nello stesso hotel usato dalla formazione emiliana in trasferta a Rieti ed è entrato in contatto con i cestisti del Kleb poi risultati positivi. Come previsto dalla legge, Amici è stato posto in quarantena fiduciaria e dovrà restarci per 10 giorni, saltando quindi anche la gara di domenica con l'Eurobasket. Il reatino è comunque risultato negativo ai primi tamponi.

La comunicazione è arrivata direttamente dalla Npc con una nota nella quale parla genericamente di un atleta. «Kienergia Rieti comunica che le autorità sanitarie locali hanno disposto l’isolamento fiduciario preventivo per un atleta della prima squadra. Per tale motivo il suddetto giocatore è stato escluso dalle attività fino a nuova disposizione delle autorità sanitarie medesime».

