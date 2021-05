Playout Kienergia, niente diretta su Npc Tv, il club regala 100 abbonamenti a Lnp Pass

RIETI - In vista dell’inizio della fase playout la Kienergia Rieti ti regala l’abbonamento Lnp Pass così da poter sostenere in nostri ragazzi in diretta e tifare Npc non essendo possibile la diretta televisiva in digitale terrestre su Npc Tv.

100 gli abbonamenti messi a disposizione tra richieste dirette che possono pervenire tramite e-mail inviata a eventi.npc@gmail.com o partecipando alle iniziative tramite la nostra pagina Instagram @npcrieti.

Gli Lnp Pass sono personali e daranno la possibilità di seguire tutti i match fino alla fine della stagione di tutte le squadre.

Questo il calendario della serie tra Kienergia Rieti e Edilnol Biella che potrà essere seguita in live streaming di LNP Pass sarà possibile seguire i match in live su Radio Mondo ed in differita sul canale Npc Tv.

Il calendario

Gara 1: KIENERGIA RIETI - EDILNOL BIELLA, domenica 23/05 ore 18:00 PalaSojourner

Gara 2: KIENERGIA RIETI - EDILNOL BIELLA, martedì 25/05 ore 19:00 PalaSojourner

Gara 3: EDILNOL BIELLA - KIENERGIA RIETI venerdì 28/05 ore 20:45 BiellaForum

Gara 4: EDILNOL BIELLA - KIENERGIA RIETI domenica 30/05 ore 18:00 BiellaForum

Gara 5: KIENERGIA RIETI - EDILNOL BIELLA, mercoledì 02/06 ore 20:45 PalaSojourner

