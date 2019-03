RIETI - Un pareggio che ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca ai tifosi della Juve Stabia, quello di ieri contro il Rieti di Ezio Capuano. In giornata, per i campani, è arrivata anche la sanzione da parte del giudice sportivo. Ammenda di 1.500 euro al club perché, si legge nel comunicato: «propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco in direzione di calciatori della squadra avversaria una bottiglietta d'acqua semipiena e una vuota senza colpirli». Due bottigliette d'acqua lanciate dalle tribune dunque, per fortuna senza nessuna conseguenza per i giocatori in campo, elemento che però ha fatto scattare la sanzione pecuniaria a carico delle "Vespe". © RIPRODUZIONE RISERVATA