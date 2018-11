RIETI - Atmosfera invernale allo stadio Manlio Scopigno in occasione della tredicesima giornata di campionato di serie C che vede il Rieti ospitare la Juve Stabia.



Un po’ causa della pioggia che in mattinata ha flagellato il capoluogo sabino e il manto erboso del campo da gioco, già di suo logorato al di là delle precipitazioni, ma soprattutto per l’apparente freddezza con cui è stata accolta la lettura delle formazione dei padroni di casa dallo speaker: nessun applauso, nessun coro ma totale indifferenza con tanto di striscione contro il presidente del Rieti, il greco Manthos Poulinakis: "Poulinakis Go Home".

Freddezza che però è venuta meno subito a ridosso del fischio d’inizio quando gli ultrà reatini hanno iniziato a rispondere gli oltre cento tifosi campani che con bandiere fumogeni e tamburi hanno occupato la curva sud dell’impianto alle falde del Terminillo e che poi si è completamente dileguata dopo 4’ con la rete di Maistro.

Dopodiché il primo tempo è scivolato via in tranquillità con i circa 600 spettatori (450 del Rieti e circa 170 campani) che hanno seguito l’evolversi della gara senza particolari sussulti fino alla fine del primo tempo quando gli anni si sono surriscaldati a casa di un giocatore della panchina della Juve Stabia che si è attaccato con il terzino destri amarantoceleste Filippo Delli Carri risoltasi alla fine con qualche parola grossa e spintoni con l’arbitro bravo a tranquillizzare gli animi e mandare tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa il Rieti non sfrutta le occasioni per il raddoppio e una cinica Juve Stabia lo punisce: 1-3 ed ensesima doccia fredda per i tifosi, che fischiano la squadra all'uscita dal campo.

