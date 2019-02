UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

RIETI – Nella diciassettesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), come da calendario, l’Alba Sant’Elia non scende in campo. Per quanto riguarda il tredicesimo turno dell’Under 19 provinciale, tra weekend liberi e rinvio gare per maltempo, giocano solo tre compagini reatine.Insieme alla Libertas Centocelle, turno di riposo osservato dall’Alba Sant’Elia. Il prossimo impegno per la squadra di mister Renzi è previsto per il fine settimana contro il Tor Sapienza capolista.Castelnuovese – Guidonia 1-2; Fiano Romano – Atletico Torrenova 1-1; Football Riano – Polisportiva De Rossi 0-12; Grifone Gialloverde – Eretum Monterotondo 3-2; Lupa Frascati – Real Tuscolano 3-0; Tor Sapienza – Licenza 3-0.Tor Sapienza 35; Polisportiva De Rossi 33; Atletico Torrenova 31; Eretum Monterotondo 26; Libertas Centocelle, Fiano Romano 23; Real Tuscolano, Grifone Gialloverde 21; Guidonia 17; Lupa Frascati 15; Licenza 13; Football Riano 12; Castelnuovese 9; Alba Sant’Elia 7. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Il primo successo della stagione per la Spes Poggio Fidoni arriva sul campo del Selci, superato 4-1. Per i vincitori, doppietta di Fanny e reti di Mustafa Tutul e Fasciolo. L’unico gol dei padroni di casa è realizzato da Meoli.Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Una grande vittoria. Il gruppo è coeso e merita questi risultati».Commenta il match anche Tiziano Fioravanti, direttore sportivo del Selci: «Abbiamo commesso troppi errori sotto porta contro degli avversari molto cinici. Una sconfitta pesante, che dobbiamo subito lasciarci alle spalle. Peccato, poi, per le due espulsioni subite, che complicheranno le scelte per la prossima partita. Nonostante ciò, sono davvero felice per la prima rete in carriera del nostro storico capitano».Brutto k.o per la Maglianese, travolta 5-0 in trasferta dal Real Monterotondo Scalo.A causa del maltempo, rinviate per impraticabilità del campo Poggio Mirteto - Poggio Nativo ed Equicola - Brictense.Turno di riposo osservato da Cantalice, Quattro Strade e Passo Corese.Cantalice 25; Real Monterotondo Scalo 24; Quattro Strade 22; Poggio Mirteto 16; Passo Corese 14; Selci, Poggio Nativo 12; Brictense 11; Equicola 7; Maglianese 6; Spes Poggio Fidoni 3. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.